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مصر تتوصل لاتفاق هدنة في ريف حمص بالتعاون مع روسيا

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مصر تتوصل لاتفاق هدنة في ريف حمص بالتعاون مع روسيا مصر تتوصل لاتفاق هدنة في ريف حمص بالتعاون مع روسيا

التحرير

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نجحت في التوصل لاتفاق هدنة بريف حمص الشمالي بوسط سوريا، ابتداء من اليوم الخميس، وذلك في ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح على وقف إراقة الدماء في سوريا، وبذل كل جهد ممكن للحفاظ على حياة السوريين.

وتأتي الهدنة بالتعاون مع روسيا للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، وسيبدأ وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم، على أن يتم في ضوء ذلك إدخال المساعدات الإنسانية إلى ريف حمص الشمالي.

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ويشكل الاتفاق نجاحا مصريا جديدا، بعد توقيع اتفاق الهدنة في منطقة الغوطة الشرقية بدمشق.

كانت مصر استضافت لقاءات جمعت الجانب الروسي مع ممثلين عن فصائل المعارضة السورية حتى تم التوقيع على هذا الاتفاق.

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التحرير

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