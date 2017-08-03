للنساء فقط.. 5 أسباب تجعل «الطلاق» الخيار الأفضل

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فى فترة الخطوبة، يحاول كل طرف أن يظهر على أفضل حال، والرجل يكون فى هذه الفترة بكامل أناقته وبهدوء وبساطة أسلوبه فتشعرين بأن عليك أخذ قرار الزواج منه الآن وليس بعد قليل، لكن بعد مرور شهر العسل تتفاجئين بأنه ليس هكذا، وأن الرجل الذى جذبك بطيبة قلبه أصبح يزعجك فى الساعة الواحدة مرات ويجعلك تفكرين فى الطلاق، وإليك 5 أسباب تجعل هذا القرار الأفضل وفقا لموقع womanitely الأمريكي:

1- الشخير

أمر تتفاجأ به أغلب الزوجات، لكنها تحاول التأقلم على هذا الصوت المزعج لاستكمال الحياة، لكن مع سوء الأمور تتساءل: لماذا أتحمل هذه الأسطونة المزعجة كل يوم؟



2- يصرخ أثناء نومه

بعد استغراقك فى النوم عقب يوم طويل فى العمل وداخل المطبح، يزعجك زوجك حتى فى لحظة نومه بصراخه العالى، وعند السؤال عن هذا يقول لكى إنه مر بحلم سيئ للغاية.

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3- يأكل بشكل مقزز

قد تمررين طريقة تناوله للطعام بشكل مقزز فى البيت، لكن الأمر لم يعد محتملا إذا كان فى مكان عام وسط صحبة من زملاء العمل، فيجعلك تفكرين في الطلاق وفى أسرع وقت.



4 - ينتقدك فى كل الحالات

قبل الخطوبة يقول لك أنت جميلة فى كل الأحوال، وبعد الزواج ينتقد مظهرك حتى ولو كان جميلا، ولا يكف عن انتقاد تصرفاتك، الأمر الذى يجعلك تفكرين فى سبب واحد يستدعي استكمال تلك الزيجة.





5- يتعمد قطع إبداعك

وإذا حاولت أن تعودى إلى هواياتك وتوفري وقتا لك، حتى ولو كان نصف ساعة فى اليوم، يأتى إليك ويسخر منك، وإن لم يفعل هذا يحاول بكل الطرق أن يزعجك، وسوء تصرفه يجعلك تفكرين فى الماضى عندما كنت فتاة مدللة تقومين بكل شىء شىء دون إزعاج أحد.

