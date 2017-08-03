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سوانزي يؤكد رحيل سيجوردسون إلى إيفرتون

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سوانزي يؤكد رحيل سيجوردسون إلى إيفرتون سوانزي يؤكد رحيل سيجوردسون إلى إيفرتون

التحرير

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أكد بول كليمنت، المدير الفني لنادي سوانزي سيتي، رحيل صانع ألعاب الفريق الأيسلندي جيلفي سيجوردسون، إلى إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كليمنت لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية اليوم الخميس: «أتمنى أن تتم صفقة انتقال الأيسلندي جيلفي سيجوردسون إلى إيفرتون اليوم، حتى نعرف الأسماء التي نمتلكها للموسم المقبل، ونستعد بصورة جيدة».

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وتابع: «المفاوضات بدأت منذ فترة وإيفرتون يرغب في الحصول على لاعبنا، اعتقد أننا سنسمع أخبارًا بشأن انتقاله خلال الأيام القليلة المقبلة».

وذكرت الصحيفة أن جيلفي سيجوردسون سينضم إلى إيفرتون بصفقة تصل إلى 50 مليون إسترليني، ليتفوق على توتنهام في سباق التعاقد مع اللاعب، ليصبح إجمالي ما صرفه التوفيز خلال الصيف الجاري هو 125 مليون إسترليني، بعد التوقيع مع عدد من اللاعبين، أبرزهم الإسباني ساندرو راميريز وواين روني.

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