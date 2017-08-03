كلوب يتحدث عن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان

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انتقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، صفقة انتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية عقب خسارة فريقه المباراة النهائية لبطولة كأس أودي الودية مساء الأربعاء، أمام أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وقال المدرب الألماني، إن هناك ناديين أو ثلاثة في العالم يمكنهم دفع مثل هذه القيمة في الانتقالات، واعتقدت دائما انه تم اختراع اللعب المالي النظيف حتى لا تحدث مثل هذه الأشياء.

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واختتم كلوب: «بوضوح اللعب المالي النظيف لم يتعد كونه اقتراحًا وليس قاعدة فعلية لا أعلم، لا أفهمه، وأتمنى أن يظل هذا استثنائيا، ولكن من يعلم».

وفي بيان لصحيفة تليجراف البريطانية، ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن قواعد اللعب المالي النظيف ستنفذ في حالة انتقال نيمار، وأن هذه الأندية لن يسمح لها بخسائر تزيد عن 30 مليون يورو خلال ثلاث سنوات.