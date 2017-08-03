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مصر للطيران تبدأ نقل 4 آلاف حاج من مالي على متن 15 رحلة

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مصراوي Masrawy

للطيران تبدأ نقل 4 آلاف حاج من مالي على متن 15 رحلة

09:41 ص الخميس 03 أغسطس 2017

مصر للطيران تبدأ نقل 4 آلاف حاج من مالي على متن 15 رحلة

كتب - طه عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران، الخميس، تسيير أولى رحلاتها الجوية إلى مطار المدينة المنورة، لنقل 4 آلاف حاج بدولة مالي بإجمالي 15 رحلة في مرحلة السفر بواقع رحلتين يوميا .

وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان صحفي، إنه من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة جوية متجهة إلى جدة، لنقل ما يقرب من 3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين، وذلك بمعدل 3 رحلات يومياً، على أن تبدأ إقلاع أولى هذة الرحلات في 15 وحتى 18 أغسطس الجاري، على أن تكون العودة في الـ 10 من سبتمبر المقبل.

وأضاف مسلم أن نقل الشركة لحجاج دولتي مالي وفلسطين جاء من منطلق الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجيج، والمكانة التي تحظي به الشركة في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الاستعداد المبكر لموسم الحج والمقرر بدايته في 9 أغسطس الحالي لنقل ضيوف الرحمن، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لأخذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة.

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