منتخب المغرب للمحليين يتسلح برينارد أمام الفراعنة

التحرير

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يواكب هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول للمغرب، بكثير من الاهتمام مباريات فريق المحليين بقيادة جمال السلامي، وذلك لمتابعة عدد من العناصر التي استدعاها في فترات سابقة لمنتخب أسود جبل الأطلس، وتقييم مستوياتها الفنية ومدى تطورها.

وسيرافق هيرفي رينارد، منتخب المغرب للمحلين لتونس الأسبوع المقبل، لحضور ودية المغرب وليبيا، وبعدها إلى مصر لمتابعة مباراة المنتخبين المصري والمغربي، في إطار تصفيات أمم إفريقيا للمحليين كينيا 2018.

وكان هيرفي رينارد قد تابع معسكر المحلي المغربي مباشرة الأسبوع المنصرم، رفقة المدرب جمال السلامي، كما حضر وديتي بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية.

وكان قد تقرر سفر بعثة المنتخب الوطني للمحليين للمغرب يوم 15 أغسطس الجاري، لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب المغربي يوم 18 أغسطس، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018، والعودة للقاهرة في اليوم التالي للمباراة.

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وعلى جانب آخر يؤدي الفريق مرانه مساء اليوم، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، تحت قيادة الكابتن حمادة صدقي ومعاونيه استعدادًا للقاء الذهاب يوم 13 أغسطس بالإسكندرية.

من جانبه كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب الوطني، لـ«التحرير»، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيحضر مباراة منتخب المحليين أمام المغرب 13 أغسطس الجاري في ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لمتابعة الثلاثي: أحمد جمعة، حسين الشحات، هشام محمد.

يذكر أن المنتخب دخل معسكرًا مغلقًا اعتبارًا من الأمس بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وانضم للمعسكر 22 لاعبًا هم: عماد السيد ومسعد عوض ومحمد أشرف عبد القادر وعاصم صلاح ومحمد رزق ومحمد أشرف " روقة " ومحمود صلاح ومحمد عنتر ونبيل عماد ومحمد متولي "كناريا" ومحمد جمال وحمادة فاروق وأحمد مودي وطارق أبوالعز ورجب نبيل ومحمود غالي ومحمد جابر وصلاح محسن ومحمد أبوشعيشع وناصر ماهر ومحمد أنور وحسين الشحات.