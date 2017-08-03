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تعديل حكومي في اليابان يشمل وزيري الدفاع والخارجية

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مصراوي Masrawy

تعديل حكومي في اليابان يشمل وزيري الدفاع والخارجية

09:25 ص الخميس 03 أغسطس 2017

تعديل حكومي في اليابان يشمل وزيري الدفاع والخارجية

رئيس الياباني شينزو آبي لدى وصوله إلى مقره

طوكيو - (أ ف ب):

عين رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي الخميس وزيرين جديدين للدفاع والخارجية في إطار تعديل حكومي يأمل في وقف تراجع التأييد الشعبي له بعد سلسلة من الفضائح والعثرات.

ويعود ايتسونوري اونوديرا، وزير الدفاع السابق، إلى الوزارة التي اهتزت الاسبوع الماضي مع استقالة تومومي اينادا الحليفة السياسية المقربة من آبي.

وسيصبح تارو كونو، وهو ابن وزير خارجية سابق، وزير الخارجية الجديد.

ويسعى آبي الذي يمارس مهامه منذ ديسمبر 2012 لتطبيق جدول أعمال قومي إلى جانب جهود سياسية كبيرة لوضع حد لسنوات من الانكماش المتقلب واعادة تنشيط ثالث أكبر في العالم.

لكنه يواجه تراجعا في التأييد الشعبي له في الاشهر الاخيرة على خلفية مشاكل سياسية منها اتهامات بالمحاباة لصديق في صفقة أعمال، وهو ما ينفيه آبي بشدة.

وقال آبي قبل الاعلان الرسمي عن التعديلين الحكوميين "آسف جدا لان عثراتي تسببت بهذا الوضع".

وأعلن كبير المتحدثين الحكوميين يوشيهيدي سوغا عن التعديلين.

هذا المحتوى من

AFP

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