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موسكو تؤكد تورط بعض الدول في توريد الأسلحة للإرهابيين بالشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

موسكو تؤكد تورط بعض الدول في توريد الأسلحة للإرهابيين بالشرق الأوسط

08:50 ص الخميس 03 أغسطس 2017

موسكو تؤكد تورط بعض الدول في توريد الأسلحة للإرهابيين بالشرق الأوسط

نيويورك - (أ ش أ):

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تملك معلومات بشأن تورط أجهزة مختصة لبعض الدول في توريد أسلحة للإرهابيين في الشرق الأوسط.

وقال نيبينزيا - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) الخميس - إن الشركات الخاصة في ظروف النزاعات المسلحة الدائرة في المنطقة لاتفعل إلا ما تسمح لها به الحكومات بفعله.. مضيفا أن موسكو تملك ما يكفي من المعلومات حول هوية الجهات التي تساعد تجارا غير نزيهين بل وتشارك في تنظيم توريدات السلاح للإرهابيين.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى وجود بعض المقترحات الروسية الرامية إلى تشديد الرقابة على تداول السلاح في المنطقة.. موضحا أن تلك المقترحات اصطدمت بمقاومة قوية من قبل بعض أعضاء في مجلس الأمن.

وتأتي تصريحات نيبينزيا بعد موافقة مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع على قرار تقدمت به ، يمنع حصول الإرهابيين على السلاح الخفيف.

هذا المحتوى من

Asha

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