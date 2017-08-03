رمزي صالح: الجميع يعلم أن البدري «ظلمني».. والحضري «يطاردني» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال رمزي صالح، حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي، إن الجميع يعلم بأن حسام البدري، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي «ظلمه»، خلال فترة لعبه للقلعة الحمراء قبل سنوات.

وأضاف «صالح»، خلال تصريحاته لبرنامج «اكسترا تايم» الذي يعرض على قناة «cbc extra»، أن المباريات التي خاضها مع الفريق الأحمر شهدت ظهوره بشكل جيد، وكان من أكثر اللاعبين المؤثرين في النتائج وفقًا للتقييمات التي حصل عليها.

شاهد أيضا

وكشف الحارس الفلسطيني، أنه كان قريبًا من الانتقال لنادي التعاون السعودي، قبل أن يُفاجأ بتعاقده مع الدولي المصري عصام الحضري، وعلق مازحًا: «كل ما أروح مكان ييجي ورايا».

وأوضح، أنه يكن كل التقدير للحضري لكونه حارس كبير صاحب تاريخ، مؤكدًا أنه يملك طموح ويجتهد في التدريبات، وتُرفع له القبعات على ما يقدمه في هذا السن.