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خالد قمر: «لو لاعيبة الزمالك رجالة.. هيقدروا يعملوا أي حاجة» (فيديو)

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خالد قمر: «لو لاعيبة الزمالك رجالة.. هيقدروا يعملوا أي حاجة» (فيديو) خالد قمر: «لو لاعيبة الزمالك رجالة.. هيقدروا يعملوا أي حاجة» (فيديو)

التحرير

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أكد خالد قمر، مهاجم ، أنه سيتمسك بفرصة عودته للنادي الأبيض من جديد، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى تواجده مع الفريق منذ يناير الماضي.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة ، قد قرر رسميًا الأربعاء، عودة قمر من إعارته لنادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأضاف «قمر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أنه يأمل في إسعاد جمهور الزمالك رفقة زملائه، خاصة أنهم يشعرون بالحزن في الفترة الحالية، موضحًا أن الفريق لا ينقصه سوى استعادة الثقة الغائبة والرغبة في تحقيق البطولات. 

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وتابع: «لو اللاعيبة رجالة هيقدروا يعملوا أي حاجة، لأنهم الأفضل في ، ولازم ينسوا اللي فات، ويركزوا في اللي جاى».

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التحرير

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