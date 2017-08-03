خالد قمر: «لو لاعيبة الزمالك رجالة.. هيقدروا يعملوا أي حاجة» (فيديو)

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أكد خالد قمر، مهاجم الزمالك، أنه سيتمسك بفرصة عودته للنادي الأبيض من جديد، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى تواجده مع الفريق منذ يناير الماضي.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، قد قرر رسميًا الأربعاء، عودة قمر من إعارته لنادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف «قمر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أنه يأمل في إسعاد جمهور الزمالك رفقة زملائه، خاصة أنهم يشعرون بالحزن في الفترة الحالية، موضحًا أن الفريق لا ينقصه سوى استعادة الثقة الغائبة والرغبة في تحقيق البطولات.

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وتابع: «لو اللاعيبة رجالة هيقدروا يعملوا أي حاجة، لأنهم الأفضل في مصر، ولازم ينسوا اللي فات، ويركزوا في اللي جاى».