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الحكومة تقدم حوافز للمشاركين في مشروع «تسمين البتلو» (فيديو)

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الحكومة تقدم حوافز للمشاركين في مشروع «تسمين البتلو» (فيديو) الحكومة تقدم حوافز للمشاركين في مشروع «تسمين البتلو» (فيديو)

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الرئيسي من المشروع القومي لإحياء البتلو، هو تلبية احتياجات السوق المصرية من اللحوم الحمراء بشكل أفضل وبأسعار مناسبة، وتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي سعيد حساسين، مقدم برنامج «انفراد» على فضائية «العاصمة»، أن تقدم حوافز لصغار المربين وشباب الخريجين، للمشاركة في مشروع تسمين البتلو، وذلك بتوفير الرعاية الطبية البيطرية والأعلاف ذات الجودة العالية، بهدف زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المصرية لأقصى درجة ممكنة.

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