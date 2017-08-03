واشنطن تحذر من "عواقب وخيمة" حال سيطرة جبهة النصرة على إدلب السورية

القاهرة - (مصراوي)

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الخيمس، من "عواقب وخيمة" حال سيطرة جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) على مدينة إدلب السورية.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، مايكل راتني، في بيان صدر عن مكتبه، ونشرته السفارة الأمريكية في دمشق عبر حساباتها على فيسبوك وتوتير: إنه "على الجميع أن يعرف أن الجولاني (أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة) وعصابته هم من يتحملون مسؤولية العواقب الوخيمة التي ستلحق بإدلب".

فرضت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) سيطرتها الكاملة على مدينة إدلب، في 23 يوليو الماضي، بعد انسحاب مسلحي حركة "أحرار الشام" منها.

ومحافظة إدلب هي الوحيدة الواقعة بالكامل تحت سيطرة المعارضة وكانت هدفا رئيسيا للضربات الجوية الروسية والسورية التي أوقعت مئات القتلى والجرحى من المدنيين.

وأكد أن واشنطن أن "جبهة النصرة وقياداتها المبايعة للقاعدة سيبقون هدفا للولايات المتحدة أيا كان اسم الفصيل الذي يعملون تحته". معتبرًا أن خطة جبهة النصرة بالاختباء خلف إدارة مدنية مزعومة هي مجرد أساليب مراوغة مكشوفة وعقيمة هدفها الالتفاف على التصنيف وخديعة للشعب السوري.

ونصح الأطراف التي انضمت إلى "هيئة تحرير الشام" لأسباب تكتيكية "بالابتعاد عن عصابة الجولاني قبل فوات الأوان".

وأعرب المبعوث الأمريكي، عن أمله في إبصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري "دون أن تمر من خلال أيدي جبهة النصرة أو المعابر التي سقطت في يدها".

وقال "في حال تحققت هيمنة جبهة النصرة على إدلب، سيصبح من الصعب على الولايات المتحدة إقناع الأطراف الدولية بعدم اتخاذ الإجراءات العسكرية المطلوبة".