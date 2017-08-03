مصراوي Masrawy

"التبرعات" ورفع قيمة المصروفات.. "سبوبة" المدارس الخاصة في المنوفية 12:30 ص الخميس 03 أغسطس 2017

المدارس الخاصة - ارشيفيه

المنوفية - مروة فاضل:مصروفات المدارس التجرييبة والخاصة صارت تمثل عبئًا كبيرًا على كاهل أولياء الأمور، في ظل فرض بعض تلك المدارس تبرعات مادية وشراء الزي المدرسي كشرط للالتحاق، بجانب الحصول على موافقة "تأشيرة" من المحافظة.ورصد "مصراوي" ارتفاع مصروفات المدارس التجريبية والخاصة في المنوفية، وسط مطالبات من الأهالي بتخفيضها رأفة بهم، في ظل ارتفاع الأسعار.تقول رغدا الكومي، موظفة، إنها تبحث لنجلتها عن مدرسة خاصة منذ شهر يونيو الماضي، ولكن المصروفات الدراسية فاقت الخيال بدءًا من المدارس التجريبية وحتى المدارس الخاصة، مبينة أن مصروفات إحدى المدارس التجريبية المتميزة بمدينة شبين الكوم بلغت 1700 جنيه، في الوقت الذي طلبوا فيه دفع تبرع قيمته ألف جنيه.ويؤكد أحمد سيف، موظف، أنه اضطر لدفع تبرعات لنجله لإلحاقه بإحدى المدارس التجريبية، رغبة في إلحاق أبنائه بمدرسة واحدة، مضيفًا أنه اضطر أيضًا لدفع ألف جنيه، لإلحاق نجله برياض الأطفال. مشيرًا أنه رغم أنالمدارس التجريبية خاضعة للدولة إلا أن مديريها يغالون في جمع التبرعات.وتشير مي أحمد، ربة منزل، إلى أن أسعار المدارس الخاصة أصبحت خيالية وتفوق التوقعات، بجانب شرط "تاشيرة فوق الكثافة لمحافظ المنوفية"، والتي حصلت عليها لأحد أبنائها، أقل من السن القانونية بأيام، لافتة إلى أن مصروفات مدرسة الألسن للغات بشبين الكوم تبلغ 5 آلاف جنيه، بخلاف الزي المدرسي والتنقلات، في حين وصلت مصروفات مدرسة خضير الخاصة بقويسنا للغات إلى 9 آلاف جنيه.وتؤكد مروة محمد، ربة منزل من أهالي بركة السبع، أنها قدمت لابنتها في رياض الأطفال بإحدى المدارس الخاصة في مدينة طنطا، ودفعت 13 ألف جنيه مصروفات دراسية، بجانب تحملها لتكلفة التنقلات لسكنها بمدينة بركة السبع.من جانبه، قال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريح لـ"مصراوي"، إن المدارس الخاصة يجري تحديد مصروفاتها وفقًا لقرار وزاري وقواعد منظمة، بعد مراجعة تراخيص الإنشاء ومواقع البناء، وتختلف أسعارها من مكان لآخر.وأشار "عمارة" إلى تشكيل لجان للتعليم الخاص بكل إدارة تعليمية، لبحث مشكلات التعليم الخاص ومتابعتها فنيًا وإداريًا، وتحصل المدارس المخالفة على إنذارات، وقد يجري وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم.وأضاف أن الدولة تشجع المستثمرين على إقامة المدارس الخاصة، لفتح مجال لأبناء الطبقة المتوسطة، لتوفير مكان لهم بالتعليم الحكومي، لأن أبناء الطبقات الثرية يتجهون إليها، ما يساهم في تخفيف الضغط على المدارس الحكومية.وأوضح أن المدارس التجريبية لا تفرض تبرعات على الأهالي، مطالبًا أي ولي أمر تطلب منه الإدارات المدرسية أموالًا دون إيصالات بتحرير شكوى بمديرية التربية التعليم.وأكد وكيل "تعليم المنوفية" التنبيه على مديري المدارس بعدم طلب تأشيرات من الأهالي، مشيرًا إلى أن محافظ المنوفية منح نسبته للالتحاق بالمدارس الخاصة للتعليم.

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