مسؤول سعودي: شبان عرب انضموا لتنظيمات إرهابية بسبب "حماقة النظام القطري"

القاهرة - (مصراوي):

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، إن هناك شباناً انضموا إلى تنظيمات إرهابية في المنطقة بسبب "حماقة النظام القطري"، وتساءل: "كم من الدماء السعودية الطاهرة التي صرفها تنظيم الحمدين لنقل القاعدة الأمريكية لقطر؟ وكيف اختفى الخطاب التكفيري بعد انتقالها إلى قطر لتكون أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة؟".

وأضاف القحطاني في تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، أنه "كان تركيزهم الهائل على وجود القوات الأمريكية في قاعدة الخرج. ووجهوا المنشقين السعوديين في الخارج لتكثيف خطابهم الإعلامي حول ذلك، والرسالة الرئيسة التي كانت تبثها مفادها: أن خروج الكفار شرط ضرورة لإيقاف ما وصفته بـ(العمليات الجهادية) في السعودية. هل تذكرون الحملة الشرسة التي قامت بها قناة الجزيرة ضد السعودية عبر استضافتها رموز قادة ما يسمى بتنظيم القاعدة".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتهم مع قطر في الخامس من يونيو الماضي واتهموها بدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وهو ما تنفيه الدوحة.

وطالبت الدول الأربع من قطر تنفيذ 13 طلبا لعودة العلاقات من بينهم إغلاق قناة الجزيرة وغلق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

وأشار المستشار في الديوان الملكي السعودي إلى هجوم حكومة قطر على وسائل إعلام سعودية، وقال: "كانت هناك حملة موجهة ضد صحيفتين لشركات سعودية هما الشرق الأوسط والحياة، وكان الهدف منها واضحًا ومكشوفًا وهو إفقاد المتابع العربي الثقة بهما، وثبت بالدليل أن الحملة على الصحيفتين تدار من قطر، فقد توصلت الأجهزة المعنية لأرقام الآي بي الخاص بهم التي كانت تكتب بها معرفاتهم حينها".