مرتصى منصور يسب هشام يكن على الهواء (فيديو)

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دخل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، في مشادة على الهواء، مع هشام يكن، لاعب الفريق الأبيض الأسبق، حيث قاطعه الأخير مطالبًا إياه بالحديث عن والده بشكل لائق.

وقال مرتضى، خلال مداخلته الهاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «اللعبة الحلوة»، الذي يقدمه أحمد بلال، على «قناة LTC»، إنه حقق إنجازات إنشائية غير مسبوقة في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن فرق الناشئين لم يكن لديها ملعب يصلح للتدرب عليه، معلقًا: «الملعب اللي باسم والدك المرحوم يكن ده مكانش تراب؟».

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واعترض هشام يكن، على طريقة تحدث رئيس القلعة البيضاء، عن والده قائلًا: «اسمه الكابتن يكن، ده كابتن الزمالك ومصر»، ليرد الأخير: «ما أنا قولت المرحوم يكن يابني دي أحسن من كابتن، بقولك إيه يا أحمد إنت جايبلي (عيل عبيط) يكلمني»، قبل أن يغلق الخط.