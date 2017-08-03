شوبير: الأهلي مش هيكسب كل البطولات.. والشناوي بريء (فيديو)

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دافع الإعلامي أحمد شوبير، عن حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، ردًا على الانتقادات التي تعرض لها من البعض، عقب هزيمة الفريق الأحمر أمام الفيصلي الأدني في نصف نهائي البطولة العربية، التي تستضيفها مصر حاليًا.

وقال «شوبير»، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن الشناوي غير مسؤول إطلاقًا عن هدفى الفيصلي، معلقًا: «حرام بلاش تعلقوا المشانق».

وأضاف، الأهلي لم يكن موفقًا وعانده الحظ أمام الفريق الأردني، وخروجه من البطولة أمرًا طبيعيًا في كرة القدم، مؤكدًا أنه حصل منها على العديد من المكاسب، مختتمًا «الأهلي مش هيكسب كل البطولات».

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وتأهل الفيصلي الأردني لنهائي البطولة العربية، بعد تغلبه على الأهلي مساء الأربعاء، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.