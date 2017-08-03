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والدة ياسين الزغبي: كنت فخورة أثناء جلوس ابني بجانب رئيس الجمهورية

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والدة ياسين الزغبي: كنت فخورة أثناء جلوس ابني بجانب رئيس الجمهورية والدة ياسين الزغبي: كنت فخورة أثناء جلوس ابني بجانب رئيس الجمهورية

التحرير

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قالت سلوى والدة الشاب ياسين الزغبي، إن نجلها يمتلك حس الدعابة والقبول، والملامح المصرية الأصيلة، معتبرة إياه نموذجا للتحدي. 

وأضافت سلوى، خلال لقائها ببرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، أنها كانت تشعر بالرضا والسعادة والعوض من الله والفخر، أثناء جلوس نجلها بجانب رئيس الجمهورية، متابعة: «دايما بدعيله ربنا يعوضه». 

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وذكرت أن نجلها يحب ركوب العجل منذ الصغر، وزار العين السخنة والغردقة بالعجلة، بالإضافة إلى رحلة جمع الشكاوى من محافظات .

وأكد والده، أن زوجته لعبت دورًا مهمًا في حياة ابنهما ياسين، موضحًا أن الله رزق نجله بأم مثالية، كانت السبب فيما وصل إليه.

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التحرير

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