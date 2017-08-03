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«الدخان»: السجائر والمعسل ثاني أكبر إيرادات مصر بعد قناة السويس (فيديو)

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«الدخان»: السجائر والمعسل ثاني أكبر إيرادات مصر بعد قناة السويس (فيديو) «الدخان»: السجائر والمعسل ثاني أكبر إيرادات مصر بعد قناة السويس (فيديو)

التحرير

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قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن إنتاج من السجائر يبلغ 80 مليار سيجارة سنويًا، لافتًا إلى أنه خلال حالة الانفلات عقب ثورة 25 يناير، تم تهريب سجائر صينية ومجهولة المصدر إلى السوق المحلي.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد»، المذاع على قناة «العاصمة»، أن قوات حرس الحدود نجحت في القضاء على ظاهرة السجائر المهربة، مؤكدًا أن عقوبة تهريب السجائر تصل إلى 10 آلاف جنيه.

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وذكر رئيس الشعبة، أن السجائر والمعسل يعتبران ثاني مصادر الإيرادات الخاصة بخزينة الدولة بعد قناة السويس، موضحً أن 44 مليار رسوم وضرائب دخلت للدولة منهما.

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التحرير

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