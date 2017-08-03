الشناوي: الحكم حرم الأهلي من ركلتي جزاء وطرد أمام الفيصلي (فيديو)

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أكد أحمد الشناوي، الحكم الدولي الأسبق، أن الأهلي استحق ركلتي جزاء خلال مواجهة الفيصلي الأردني، التي أقيمت مساء الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العربية.

وأوضح «الشناوي»، خلال الاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، أن مدافع الفيصلي قام بدفع وليد أزارو داخل منطقة الجزاء في الشوط الأول، وكان على الحكم احتساب المخالفة لصالح النادي الأحمر، وطرد المدافع.

وتابع المحلل التحكيمي، أن هناك لعبة أخرى استحق الأهلي عليها ركلة جزاء، عندما استغل لاعب الفريق الأردني سقوطه وقطع الكرة من صالح جمعة بيده، في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن الحكم لم يكن موفقًا في إدارته للقاء.

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وتأهل الفيصلي الأردني لنهائي البطولة العربية، بعد تغلبه على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «برج العرب» بالاسكندرية.