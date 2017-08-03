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خالد الغندور: الحكم والحظ السبب في هزيمة الأهلي أمام الفيصلي (فيديو)

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خالد الغندور: الحكم والحظ السبب في هزيمة الأهلي أمام الفيصلي (فيديو) خالد الغندور: الحكم والحظ السبب في هزيمة الأهلي أمام الفيصلي (فيديو)

التحرير

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علق خالد الغندور، لاعب الأسبق، على هزيمة النادي الأهلي أمام الفيصلي الأردني، وخروجه من الدور نصف النهائي للبطولة العربية، مشيدًا بروح لاعبي الفريق الأحمر رغم الخسارة.

وأضاف «الغندور»، خلال مقطع نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأهلي دفع ثمن أخطاء الشوط الأول، مشيرًا إلى أن الحكم حرمه من ركلة جزاء صحيحة «مليون في المية»، إلى جانب أن الحظ لم يكن حليفه طوال أحداث المباراة.

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وتأهل الفيصلي الأردني إلى نهائي البطولة العربية، بعد تغلبه على الأهلي مساء الأربعاء، بهدفين مقابل هدف. 

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التحرير

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