خبير اقتصادي: انخفاض سريع سيحدث في سعر الدولار.. وهذا «خطر»

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قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، مساء الأربعاء، إن زيادة الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار مؤشر جيد، متسائلًا عن حجم نسبة القروض والودائع من هذا المخزون.

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الدولة عليها دورًا كبيرًا في تشغيل عجلة الإنتاج، ودورًا أكبر في زيادة جلب عملة صعبة من خلال التصدير والسياحة.

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وأشار إلى أن البنوك بدأت تتنازل عن العملة الصعبة، متابعًا: «اللي عاوز يشتري دولار دلوقتي بيشتري، وده هيعمل أزمة، هيحصل انخفاض سريع في سعر الدولار وهذا خطر».

وتابع الخبير الاقتصادي: «التاجر اللي اشترى سلعة والدولار بـ18 جنيه مش هيبيع وقتها لأنه هيخسر، وعشان كدة لازم الدولار ينزل ببطئ حتى يستوعبه السوق».