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صورة وخبر: عرسال.. طفل في رحلة نزوح

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: عرسال.. طفل في رحلة نزوح

01:20 ص الخميس 03 أغسطس 2017

صورة وخبر: عرسال.. طفل في رحلة نزوح

نازحون من عرسال (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

انطلقت حافلات تقل مدنيين من جرود عرسال اللبنانية متجهة إلى مدينة إدلب السورية باشراف الأمن العام والجيش اللبناني والصليب الأحمر الدولي وهيئات دولية، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة التي تقع على الحدود الشمالية الشرقية للبنان مع سوريا.

وانسحب مسلحو "جبهة النصرة" مع أسلحتهم الفردية ومعهم عائلاتهم التي كانت تعيش في وادي حميد وعائلات سورية نازحة في بلدة عرسال الحدودية في طريقهم إلى إدلب.

وكانت الحافلات السورية التي بلغ عددها 168 حافلة وانتظرت في نقطة تجمع في وادي حميد. وجاء ذلك تنفيذاً للمرحلة الثانية من التفاوض، بعد إتمام عملية التبادل التي تمت، فجر الأربعاء.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة أطفال ونساء داخل إحدى المركبات التي يستقلونها في منطقة عرسال قبل إنطلاقها، الأربعاء، وبينهم طفل يبدو في عينيه نظرة ترقب ربما كان مجبرًا على إدراكها بسبب ما يحيط به من أزمات وهموم تجعل الكبار يخشون من مستقبل مجهول.

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