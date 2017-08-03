10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لن تغير من سياسة موسكو، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة، لتخفيض أعداد المهاجرين الشرعيين، واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مصافحته نظيره السعودي عادل الجبير في تركيا أمس بأنه "مسألة طبيعية، ونفى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل حمل أي مبادرة في الشأن الليبي.

1- المتحدث باسم الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تغير سياستنا

المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف في موسكو في 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف أن توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قانون العقوبات الجديدة والذي يوسع العقوبات الأمريكية ضد روسيا لن يغير من سياستها.

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2- ترامب: قانون إصلاح الهجرة سيكون الإصلاح الأهم خلال نصف قرن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة، لتخفيض أعداد المهاجرين الشرعيين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة

كل عام، وإعطاء الأولوية للعمال المهرة، وأضاف: "مشروع قانون إصلاح الهجرة الذي قدمه عضوان بمجلس الشيوخ

سيكون الإصلاح الأهم في نظام الهجرة لدينا خلال نصف قرن".

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3- السراج: دول المهاجرين لا تتعاون مع ليبيا بالشكل المطلوب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر (يمينًا) ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسارًا) في باريس الثلاثاء (أ ف ب)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، فائز السراج، إن حكومته تقدم، بحسب

الإمكانيات المتاحة الدعم الإنساني، للاجئين المتواجدين على أراضهيا إلى أن يتم إرجاعهم إلى بلدانهم، مضيفًا: "الكثير من

هذه البلدان لا تتعاون بالشكل المطلوب".

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4- رئيس وزراء روسيا: العقوبات الأمريكية تقضي على آمال تحسن العلاقات

رئيس وزراء روسيا ديمترى مدفيديف - أرشيفية

أعلن رئيس وزراء روسيا ديمترى مدفيديف أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون عقوبات ضد بلاده قضى

على آمال تحسين العلاقات بين البلدين.

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5- ظريف عن مصافحة الجبير في تركيا: نعرف بعضنا منذ سنين

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في برلين في 27 يوييو 2017 (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مصافحته نظيره السعودي عادل الجبير خلال اجتماع لوزراء خارجية

الدول الإسلامية في تركيا أمس بأنه "مسألة طبيعية تحدث خلال الاجتماعات الدولية".

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6- وزير النقل السعودي: مشروع البحر الأحمر استثمار واعد لجغرافيا المكان

وزير النقل السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان - أرشيفية

قال وزير النقل السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان إن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن

عبدالعزيز إطلاق مشروع البحر الأحمر، هو استثمار واعد لجغرافيا المكان.

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7- وزير خارجية الجزائر: لا مبادرة بشأن ليبيا

وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل - أرشيفية

نفى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل حمل أي مبادرة في الشأن الليبي، وأضاف: "لسنا حاملين لأي مبادرة في

الشأن الليبي، وهناك مسار لأن يتم الحل بين الليبيين".

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8- مايك بنس: مستقبل البلقان في الغرب وليس مع روسيا

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته للمنطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية في 17 أبريل 2017 (أ ف ب)

ذكر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس اليوم الأربعاء في مونتينجرو أن الولايات المتحدة ترى مستقبل المنطقة "في الغرب"

وليس مع روسيا.

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9- رئيس المفوضية الأوروبية: أتمنى فوزميركل في الانتخابات القادمة

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في برلين في 29 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعرب جان-كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، عن أمله بفوز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات

البرلمانية المقبلة، وذلك على الرغم من صداقته مع منافسها مارتن شولتس زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

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10- وزير الخارجية الألماني: أستبعد تكرار الائتلاف الحاكم الحالي

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فرنسا في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

استبعد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل تكرار الائتلاف الحاكم الحالي عقب الانتخابات التشريعية المقبلة، وأضاف: "التيار القومي المحافظ في التحالف المسيحي يريد زيادة ميزانية التسليح وتقليص النفقات الاجتماعية مقابل ذلك وهو ما لا يمكن تحقيقه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لذلك سنفترق".

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