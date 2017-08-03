أحمد موسى: «الأهلي وكسنا وعكنن علينا»

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علّق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة النادي الأهلي، من الفيصلي الأردني، بنتيجة هدفين مقابل واحد، بنصف نهائي البطولة العربية، مساء أمس الأربعاء؛ قائلًا: «الأهلي فضحنا».

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «قولنا النهاردة هنفوز، لكن فين اللاعيبة؟ فين الأهلي بتاعنا؟ عيب البطولة متكونش بتاعتنا، لا أهلي ولا زمالك؟ ده إيه الفضايح دي؟».

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وتابع: «البطولة العربية نجحت وحققت الغاية، ولكني بحب الأهلي، ومش بحب أشوفه مهزوم، هزيمة الأهلي بتعكنن علينا، الأهلي وكسنا ومكناش ناقصين شماتة».