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سيناريو محتمل.. نهاية سعيدة للزمالك وكابوس أهلاوي في موسم 2017

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سيناريو محتمل.. نهاية سعيدة للزمالك وكابوس أهلاوي في موسم 2017 سيناريو محتمل.. نهاية سعيدة للزمالك وكابوس أهلاوي في موسم 2017

التحرير

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علي الرغم من أن هذا الموسم تعتبره جماهير كارثي علي الفريق الأبيض بسبب نتائج الفريق التي جاءت مخيبة للآمال سواء على المستوى المحلي بخسارته لقب الدوري وكذلك ضياع المركز الثاني، بعد إحتلاله المركز الثالث برصيد 66 نقطة، أو على المستوى الأفريقى بوداع بطولة دوري الأبطال من دور الـ16.

إلا أن هناك فرصة سانحة أمام الزمالك للخروج من هذا الموسم متفوقًا علي غريمه التقليدي وإسعاد الجماهير البيضاء خاصة بعد خروج النادي الأهلي من البطولة العربية بخساراتة أمام الفيصلي 2\1.

ويرصد «التحرير» سيناريو فرص الزمالك للتفوق على النادي الأهلي هذا الموسم :

1- فوز الزمالك بالكأس: 

الزمالك

مازال أمام الفريق الأبيض فرصه للفوز بالبطولة المحببة لدى جماهيرة وحصد لقب كأس للعام الخامس علي التوالي حيث سيلاقي الزمالك فريق المصري يوم الثلاثاء المقبل في قبل نهائي الكأس، وإذا استطاع الزمالك حصد لقب كأس مصر ستكون أول بطولة له الموسم الحالي وسيكون طرفا في بطولة السوبر.

2- خروج الأهلي من بطولة أفريقيا:

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سيلاقي النادي الأهلي فريق الترجي التونسي في مباراة قوية ومرتقبة في دور 8 للبطولة الإفريقية وفي حالة توديع الفريق الأحمر البطولة الإفريقية سيكون لم يحصد النادي الأهلي سوى بطولة الدوري المصري فقط.

3- السوبر المصري:

الزمالك والأهلي

اذا استطاع الزمالك الفوز ببطولة كأس مصر، سيلاقي فريق الأهلي في السوبر المصري، ولو أستطاع الفريق الأبيض حصد لقب السوبر للعام الثاني علي التوالي سيصبح اللقب الثاني له  هذا الموسم.

فمازال أمام جماهير القلعة البيضاء ولاعبي الفريق الأبيض فرصة سانحة للخروج  ببطولتين ( الكأس والسوبر) هذا العام  وخروج الأهلي من البطولة الأفريقية سيعطي تفوق للزمالك في حصد بطولتين مقابل بطولة الدوري فقط للنادي الأهلي.

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التحرير

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