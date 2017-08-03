حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اطلاق نار أمام القنصلية الصينية بلوس أنجيليس وتغير قيادات بالجيش التركي، علاوة على تفجير انتحاري بالقرب من قوات "الناتو" في أفغانستان.

1- إيران تتهم ترامب بمحاولة تخريب الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية (أ ف ب)

اعتبرت إيران العقوبات التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها محاولة لتخريب الاتفاق النووي الذي وقع في 2015، ولكنها قالت إنها لن تبلع الطُعم.

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2- تركيا تغير قادة أسلحة القوات البرية والجوية والبحرية

عنوان الصورة: اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى اليوم (أ ف ب)

قرر مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم إجراء تغيير جزئي في قادة القوات المسلحة التركية.

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3- هجوم بسيارة مفخخة لطالبان يستهدف قافلة للناتو

استهداف قافلة لقوات الناتو في قندهار اليوم (أ ف ب)

ذكر مسؤول أن هجوما لطالبان بسيارة مفخخة، استهدف إحدى قوافل بعثة الدعم الحازم، التابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

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4- اطلاق النار أمام القنصلية الصينية بلوس أنجيلس

قوات الأمن أمام القنصلية الصينية بلوس أنجيلس اليوم (أ ف ب)

ذكرت الشرطة الأمريكية أن مسلحًا أطلق النار أمام القنصلية الصينية في مدينة لوس أنجيلس قبل أن يقتل نفسه.

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5- إصابة 6 أشخاص وفقدان اثنين في انهيار مدرسة أمريكية

قوات الطوارئ الأمريكية تصل إلى موقع الحادث (أ ف ب)

أصيب ستة أشخاص وفقد اثنان آخرون إثر انفجار غازي وانهيار أحد المباني في مدرسة خاصة دينية أمريكية، حسبما أفادت قوات الإطفاء في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

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