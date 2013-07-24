أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

بالصور| احتفال العائلة الملكية في بريطانيا بميلاد الطفل الأول للأمير ويليام وزوجته كيت

Google+ Print
بالصور| احتفال العائلة الملكية في بريطانيا بميلاد الطفل الأول للأمير ويليام وزوجته كيت بالصور| احتفال العائلة الملكية في بريطانيا بميلاد الطفل الأول للأمير ويليام وزوجته كيت

كتب : مروة مدحت الأربعاء 24-07-2013 12:11

احتفلت الأسرة الملكية في إنجلترا، أمس، بميلاد طفل جديد في العائلة، وهو ابن الأمير ويليام دوق كامبريدج وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج، حيث كان في استقبال المولود الجديد منذ لحظات خروجه من المستشفى عدد كبير من المواطنين للترحيب بقدومه، كما حضر الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، إلى مستشفى سانت ماري ليكونوا في استقبال الطفل الملكي الجديد.

وظهرت كيت أمام عدسات الكاميرات على أبواب مستشفى سانت ماري حاملة طفلها لتسمح بالتقاط الصور له، كما حمله الأمير ويليام، ثم اتجها إلى السيارة ليغادرا المستشفى التي شهدت استقبال طفلهما الملكي الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات

السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان