بالصور| احتفال العائلة الملكية في بريطانيا بميلاد الطفل الأول للأمير ويليام وزوجته كيت

كتب : مروة مدحت الأربعاء 24-07-2013 12:11

احتفلت الأسرة الملكية في إنجلترا، أمس، بميلاد طفل جديد في العائلة، وهو ابن الأمير ويليام دوق كامبريدج وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج، حيث كان في استقبال المولود الجديد منذ لحظات خروجه من المستشفى عدد كبير من المواطنين للترحيب بقدومه، كما حضر الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، إلى مستشفى سانت ماري ليكونوا في استقبال الطفل الملكي الجديد.

وظهرت كيت أمام عدسات الكاميرات على أبواب مستشفى سانت ماري حاملة طفلها لتسمح بالتقاط الصور له، كما حمله الأمير ويليام، ثم اتجها إلى السيارة ليغادرا المستشفى التي شهدت استقبال طفلهما الملكي الأول.