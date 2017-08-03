أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الشيخ خالد الجندي: الأضحية فريضة واجبة على كل مسلم عند أبى حنيفة - لعلهم يفقهون -
الشيخ علي محفوظ: الصحابة كانوا لا يضحون عمداً حتى لا تصبح فرضًا - لعلهم يفقهون -
Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العرب اليوم: غارات روسية على الرقة ومشاورات مصرية جزائرية حول ليبيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العرب اليوم: غارات روسية على الرقة ومشاورات مصرية جزائرية حول ليبيا

12:09 ص الخميس 03 أغسطس 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قصف روسي مكثف على الرقة وهجوم انتحاري شرقي اليمن، علاوة على زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى القاهرة.

1- غارات روسية وسورية على مناطق داعش بريف الرقة

1

مقاتلة روسية من طراز سوخوي في سماء سوريا (أ ف ب)

نفذت الطائرات الروسية والتابعة للنظام السوري عشرات الغارات على مناطق سيطرة تنظيم داعش في جنوب الفرات بريف الرقة الشرقي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- مقتل 20 من القوات الحكومية السورية غرب حلب

2

قوات النظام السوري في حلب - أرشيفة (أ ف ب)

أفاد قائد عسكري في هيئة تحرير الشام بمقتل أكثر من 20 عنصراً من القوات الحكومية السورية في هجوم شنته عناصر الهيئة على مواقع للقوات الحكومية غرب مدينة حلب شمال سورية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- قتلى من الجيش العراقي في انفجار بمحافظة ديالى

3

انفجار قوي يستهدف قوات عراقية اليوم (أ ف ب)

ذكرت مصادر من الشرطة العراقية أن ثلاثة من أفراد الجيش العراقي قتلوا جراء انفجار وقع شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى، 57 كلم شمال شرق بغداد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مباحثات والجزائر حول ليبيا

4

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الجزائري اليوم بالقاهرة (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الجزائري عبد القادر مساهل على أن الحل السياسي القائم على اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- مقتل 7 جنود في هجوم انتحاري شرقي اليمن

5

جندي تابع للقوات الموالية للشرعية في عدن - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية بمقتل سبعة جنود من قوات النخبة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وأصيب آخرون، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل