العرب اليوم: غارات روسية على الرقة ومشاورات مصرية جزائرية حول ليبيا

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قصف روسي مكثف على الرقة وهجوم انتحاري شرقي اليمن، علاوة على زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى القاهرة.

1- غارات روسية وسورية على مناطق داعش بريف الرقة

مقاتلة روسية من طراز سوخوي في سماء سوريا (أ ف ب)

نفذت الطائرات الروسية والتابعة للنظام السوري عشرات الغارات على مناطق سيطرة تنظيم داعش في جنوب الفرات بريف الرقة الشرقي.

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2- مقتل 20 من القوات الحكومية السورية غرب حلب

قوات النظام السوري في حلب - أرشيفة (أ ف ب)

أفاد قائد عسكري في هيئة تحرير الشام بمقتل أكثر من 20 عنصراً من القوات الحكومية السورية في هجوم شنته عناصر الهيئة على مواقع للقوات الحكومية غرب مدينة حلب شمال سورية.

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3- قتلى من الجيش العراقي في انفجار بمحافظة ديالى

انفجار قوي يستهدف قوات عراقية اليوم (أ ف ب)

ذكرت مصادر من الشرطة العراقية أن ثلاثة من أفراد الجيش العراقي قتلوا جراء انفجار وقع شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى، 57 كلم شمال شرق بغداد.

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4- مباحثات مصر والجزائر حول ليبيا

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الجزائري اليوم بالقاهرة (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الجزائري عبد القادر مساهل على أن الحل السياسي القائم على اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا.

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5- مقتل 7 جنود في هجوم انتحاري شرقي اليمن

جندي تابع للقوات الموالية للشرعية في عدن - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية بمقتل سبعة جنود من قوات النخبة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وأصيب آخرون، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

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