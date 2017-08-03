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"مميش" يفتتح نادي التجديف التابع لقناة السويس بعد تطويره 10:54 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

الفريق مُهاب مميش

الإسماعيلية - إنجي هيبة:افتتح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير والتجديد بنادي التجديف التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.حضر الاحتفالية الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمهندس محمد عبد العظيم، رئيس النادي العام، والأستاذ محمد ثابت، رئيس نادي التجديف، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي العام، وذلك في إطار مخطط الهيئة للاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والرياضية للعاملين بالهيئة وأبناء مدن القناة.وأوضح الفريق مُهاب مميش أن افتتاح نادي التجديف العريق بعد أعمال التطوير والتجديد خطوة جادة ضمن مخطط الهيئة للارتقاء بالدور الرياضي والاجتماعي لأنديتها تحت مظلة النادي العام.وأشاد "مميش" في هذا الصدد بجهود قيادات وأعضاء مجلس إدارة النادي العام في تطوير منشأت وأنشطة النادي العام، وأكد حرصه الشديد على خلق بيئة مناسبة للنهوض بالعاملين في الهيئة من كافة الجوانب مهنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.من جانبه، وجه المهندس محمد عبد العظيم، رئيس النادي العام، الشكر للفريق مُهاب مميش على دعمه المستمر واهتمامه الدائم بمشروعات التطوير بالنادي العام للهيئة، لتحسين الخدمات المُقدمة لرواده ورفع مستوى الأنشطة الرياضية بالأندية المختلفة.وشاهد الحضور فيلمًا تسجيليًا عن رياضة التجديف بالنادي، أعده قسم الصحافة والإعلام بالهيئة، تتضمن نبذة عن تأسيس تلك الرياضة في مصر، وتاريخ إنشاء النادي العريق، والكابتن المتولي عبدالعزيز أقدم بطل أولمبي في مصر وأحد أبطال النادي، والذي مثّل مصر في عدد من المحافل الدولية والبطولات العالمية.يشار إلى أن أعمال التطوير والتجديد جرت تحت إشراف كل من إدارة الأشغال والإدارة الهندسية، وتضمنت إعادة تخطيط وتجميل الموقع العام للنادي وإنشاء مباني رياضية وإدارية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء حمام سباحة لتعليم الأطفال السباحة وغرف خلع ملابس ومخازن لقوارب التجديف علاوة على كافيتريات ومسطحات خضراء وصالة اجتماعات لرواد النادي.ويعد نادي التجديف التابع للهيئة من أعرق أندية التجديف في مصر، ويرجع تاريخ إنشائه لعام 1913وهو من الفرق العشرة الأولى التي شاركت في أول بطولة مصرية للتجديف عام 1949، ويحتل حاليًا المركز الثالث على مستوى الجمهورية، ونجح خلال العام الماضي في تحقيق المراكز الأولى في العديد من البطولات، إذ حصل النادي على المركز الأول فئة سيدات، وفئة الناشيء والمركز الثاني لفئة العمومي.وفي ختام الاحتفالية، قدم المهندس محمد عبد العظيم، درع منطقة التجديف إلى الفريق مُهاب مميش، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الهيئة.

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