الزمالك يوافق علي إعارة «كماتشو» للاتحاد السكندري

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وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصورعلى إعارة لاعبه الشاب محمد أحمد "كماتشو" إلى نادي الاتحاد السكندري لمدة موسم.

وعقد بلال نظير وكيل اللاعب جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي الذي وافق إعارة "كماتشو" إلى زعينم الثغر خلال فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن «كماتشو» من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، وصعد للفريق الأول مع نهاية بطولة الدوري الممتاز الموسم المنقضي، وظهر في قائمة الفريق خلال مباريات البطولة العربية إلا أنه لم يشارك.

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