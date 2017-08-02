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الزمالك يوافق علي إعارة «كماتشو» للاتحاد السكندري

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الزمالك يوافق علي إعارة «كماتشو» للاتحاد السكندري الزمالك يوافق علي إعارة «كماتشو» للاتحاد السكندري

التحرير

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وافق مجلس إدارة نادي برئاسة مرتضى منصورعلى إعارة لاعبه الشاب محمد أحمد "كماتشو" إلى نادي الاتحاد السكندري لمدة موسم.

وعقد بلال نظير وكيل اللاعب جلسة مع رئيس النادي الذي وافق إعارة "كماتشو" إلى زعينم الثغر خلال فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن «كماتشو» من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، وصعد للفريق الأول مع نهاية بطولة الدوري الممتاز الموسم المنقضي، وظهر في قائمة الفريق خلال مباريات البطولة العربية إلا أنه لم يشارك.

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ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في نصف نهائي كأس الثلاثاء المقبل على برج العرب.

 

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التحرير

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