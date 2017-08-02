قائد الفيصلي: «لاعيبة الأهلي مغرورين ولو لاعبناهم مرة تالتة هنكسبهم» (فيديو)

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قال بهاء عبد الرحمن، قائد الفيصلي الأردني، إن فريقه كان الأفضل خلال الشوط الأول بمواجهة فريقه أمام الأهلي، مؤكدًا أنه يهدي الفوز لجمهور ناديه.

وهاجم «عبد الرحمن» لاعبي الفريق الأحمر، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «أبو ظبي الرياضية»، قائلًا:« لاعبي الأهلي مغرورين ويتعاملون بتعالي كبير مع الكرة»

وأضاف: «قدرنا نغلبهم تاني ولو لاعبناهم مرة تالتة هنكسبهم، وهنرجع الأردن بالكأس».

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وتأهل الفيصلي الأردني لنهائي البطولة العربية، بعد تغلبه على الأهلي مساء اليوم الأربعاء، بهدفين مقابل هدف.