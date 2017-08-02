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​نائب: السكة الحديد في خطر.. والقائمون عليها ليسوا على المستوى

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​نائب: السكة الحديد في خطر.. والقائمون عليها ليسوا على المستوى ​نائب: السكة الحديد في خطر.. والقائمون عليها ليسوا على المستوى

التحرير

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قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إن هناك خلل في إدارة السكة الحديد، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تطوير الفكر والقيادة في السكة الحديد. 

وقال طعيمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»، إن السكة الحديد لا تعاني من أزمة في التمويل كما يعتقد البعض، موضحًا أن خصصت العام الماضي 7.5 مليار جنيه، إلا أن هيئة السكة الحديد لم تصرف سوى 40% فقط من هذا المبلغ.

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وأضاف رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن السكة الحديد مازالت في خطر، لأن القائمين عليها ليسوا على المستوى المطلوب، موضحًا أن البرلمان من حقه تغيير هذا الإدارة ولكن بعد مناقشة الأمر.

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التحرير

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