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القرموطي لـ«الكنيسي»: «عيب تتكلم وأنت معندكش مقر»

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القرموطي لـ«الكنيسي»: «عيب تتكلم وأنت معندكش مقر» القرموطي لـ«الكنيسي»: «عيب تتكلم وأنت معندكش مقر»

التحرير

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استنكر الإعلامي جابر القرموطي، تصريحات حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية بنقابة الإعلاميين، بأنهم في النقابة أصحاب الحق الوحيد في معاقبة الإعلاميين وليس المجلس الإعلى للإعلام، قائلًا: «أشك قوي في حكاية الحق دي.. لأن لازم المجلس الأعلى يطلع قرار».

وأضاف القرموطي، خلال برنامجه «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، اليوم الأربعاء، أن نقابة الإعلاميين لا تمتلك مقرًا حتى الآن، مستكملًا: «يعني إنت يا أستاذ حمدي بتوقفني عن الشغل عشان أنا عملت تجاوز وملكش مقر! ده عيب والله».

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وتابع: «لازم يكون للنقابة مقر، ومين اللي يوفر المقر يا أستاذ حمدي!، والنبي ما تقولي رجال أعمال أو أصحاب القنوات، الدولة اللي توفرلك، بدل ما حد يقولك ده فلان دفعلك وجاب لك المقر ده.. ابعد عن رؤساء القنوات وملاكها طالما بتقول إنك صاحب الحق الوحيد».

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التحرير

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