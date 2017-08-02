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خبير تربوي: لدينا 2 مليون مُعلم وإداري يعانون ظروفا صعبة

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خبير تربوي: لدينا 2 مليون مُعلم وإداري يعانون ظروفا صعبة خبير تربوي: لدينا 2 مليون مُعلم وإداري يعانون ظروفا صعبة

التحرير

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قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن قرارات إلغاء الشهادة الابتدائية ووقف تراخيص المدارس الحكومية وخُطة تطوير التعليم التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أمس الثلاثاء، تعبر عن رؤيته لكونها من صلاحياته، وليست رأيا مؤسسيا.

وأضاف مغيث، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد»، أن التعليم الخاص قائم على فكرة المكسب، ولا يزيد عن التعليم الحكومي في أي شيء، لافتًا إلى أن إلغاء الشهادة الابتدائية محاولة لمواجهة التسريب.

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وأوضح الخبير التربوي أننا بحاجة لبذل جهد أكبر لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2 مليون مدرس وإداري يُعانون ظروفًا صعبة.

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التحرير

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