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الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة البيئة توقعان اتفاقًا حول دير مكاريوس بوادي الريان

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مصراوي Masrawy

الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة البيئة توقعان اتفاقًا حول دير مكاريوس بوادي الريان

10:49 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة البيئة توقعان اتفاقًا حول دير مكاريوس بوادي الريان

الكنيسة الأرثوذكسية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، توقيع اتفاق مع وزارة البيئة بخصوص تقنين الأنشطة الدينية في دير القديس مكاريوس بوادي الريان.

وقالت الكنيسة، في بيان لها مساء اليوم، إنه تم توقيع اتفاق بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة البيئة حول تقنين ممارسة الأنشطة الدينية الكنسية والأنشطة الخاصة بإعاشة الرهبان بدير القديس مكاريوس بوادي النطرون".

وأضافت الكنيسة أنه تم الاتفاق يشمل المساحة التي يعيش فيها الرهبان الآن والمحاطة بالأسوار والواقعة شمال طريق وادي النطرون-الواحات البحرية وسداد المقابل المالي لذلك.

ووجهت الكنيسة، الشكر للرئيس عبد الفتاح والبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على الاهتمام والمتابعة والحرص على مصلحة الوطن والكنيسة.

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Asha

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