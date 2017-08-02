مصراوي Masrawy

من قويسنا لمنوف.. 4 مراكز تنقب عن الآثار بالمنوفية 10:50 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:تعددت وقائع التنقيب عن الآثار في عدة مراكز في محافظ المنوفية، خصوصًا "قويسنا، الشهداء، الباجور، ومنوف"، وكان آخرها واقعة تقدم النائب أحمد رفعت، النائب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بطلب إحاطة يتهم فيه ورثة رجل أعمال متوفي بالحفر للتنقيب عن الآثار بتل حرب بقرية مصطاي بمركز قويسنا.وذكر في النائب في طلب الإحاطة، أن وريث رجل الأعمال أقام صوبة زراعية على الأرض، وحفر غرفة وسلالم، للوصول إلى آثار بالمخالفة للقانون. وعلى إثرها زار وزير الآثار خالد العناني المنطقة، وطالب بوضع حراسة أمنية عليها لحين الانتهاء من التحقيقات وبيان إذا كان المُوقع أثريًا أم لا.جبانة قويسناكما قررت النيابة الإدارية بمدينة قويسنا، إحالة 3 مسئولين بمنطقة آثار المنوفية، للتحقيق بسبب التلاعب والسماح لموظفين بالتنقيب والحصول على آثار من جبانة قويسنا، التي اكتشفت عام 1990، وتقع على مساحة 356 فدانًا مجاورًا للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.وتقدم وليد عبد العاطي، كبير المفتشين الآثريين بالمنطقة، بـ7 بلاغات للنيابة الإدارية بمدينة قويسنا، يتهم فيها العاملين بجبانة قويسنا بالإهمال والفساد وسرقة الآثار.وقررت هيئة النيابة الإدارية بالمنوفية، وقف مدير عام منطقة آثار المنوفية ومدير آخر بالمنطقة ومسئول التل الأثري بمدينة قويسنا عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات في البلاغ الموجه ضدهم بالاستيلاء على الآثار من منطقة التل الأثري بقويسنا.وأكدت النيابة الإدارية بقويسنا تورط المتهمين في الاستيلاء على كميات هائلة من الرمال تقدر بـ 200 ألف متر مكعب تقريبًا، ما أهدر على الخزانة العامة ما يقرب من 5 ملايين جنيه، بجانب الإهمال في الحفاظ على التل الأثري بقويسنا وتقاعسهم عن اتخاذ اللازم في حماية التل الأثري، ما أسفر عن العثور على قطع أثرية خارج نطاق الحرم الأثري، ممثلة في قطع من مائدة فرعونية عثر عليها مخبأة في تلال القمامة بأرض التل الأثري.ووصلت الرغبة في التنقيب عن الآثار لمدينة الشهداء، التي تحتوي على تل أثري على مساحة 3 أفدنة، رغم وجود غرفة لمنطقة الآثار داخل التل، وتحولت المنطقة الأثرية إلى مرعى للأغنام ومقلبًا للقمامة ووكرًا للمدمنين والخارجين عن القانون والتنقيب عن الآثار ليلًا.تل سرسناوتعد تل سرسنا أثرًا تاريخيًا، استخرج منها 36 قطعة أثرية وأسلحة حربية وأواني إسلامية، وعثر فيها على أعمدة رومانية، وتقع تحت مسئولية هيئة الآثار.وفي مارس الماضي، تمكنت وحدة مباحث الشهداء من ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار مكون من عاطلين قاما بالحفر داخل حظيرة مواشي، بعمق 6 أمتار عن سطح الأرض، باستخدام مجموعة من الأدوات.الباجوروحظيت مدينة الباجور بالنصيب الأكبر في قضايا التنقيب عن الآثار، وجرى ضبط تشكيل عصابي، يتزعمه محامٍ وشيخ قرية للتنقيب، بالاشتراك مع 4 أفراد عاطلين داخل مزرعة دواجن بقرية مسجد الخضرة بالمدينة، وضبطت الأدوات المستخدمة في الحفر على عمق 25 مترًا.كما لقي سعيد وجدى، 30 عامًا، عامل، مصرعه بعد سقوطه في حفرة بمنزل باسم إبراهيم، 60 سنة سائق، وتبين أنه أثناء قيام المجني عليه هو وصديقه عثمان رمضان بالحفر داخل المنزل للتنقيب عن الآثار، سقط داخل الحفرة وانهار عليه الحفر.منوفوتمتلئ قرى مركز منوف بالبحث عن الآثار بمساعدة شيوخ، لتسخير جن الحراسة، وألقت مباحث منوف القبض على عصابة، تخصصت في التنقيب على الآثار داخل منزل بعزبة الملك بمدينة منوف، قاموا بالحفر داخل المنزل.وتمكنت إدارة مباحث مركز منوف من ضبط موظف بقرية الكوم الأحمر، خلال تنقيبه عن الآثار، وبحوزته حجر أثرى وأدوات التنقيب وكتلة كبيرة الحجم من الحجر، مدونة عليها بعض النقوش والكلمات باللغة المصرية القديمة الأثرية.كما ضُبط فلاح وعاطل ينقبان على الآثار بمنزل بدائرة مركز منوف، في أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بالمنزل بعمق 7 أمتار، قطرها 1.5 متر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن 2 موتور ومجموعة من الخراطيم لشفط المياه وكابلات كهربائية، و2 كوريك حديد وأدوات الحفر اللازمة، وسيارة، مبلغ مالي قدره 535 جنيهًا، و3 هواتف محمولة.وقالت أمينة التلاوى، مدير مركز النيل للإعلام سابقًا وأحد القائمين على ملف سرقة آثار جبانة قويسنا، إنها طالبت مرارًا وتكرارًا بحماية المنطقة من السرقة والنهب، وقدمت العديد من البلاغات للنائب العام، وعارضت إقامة سجن على حرم المنطقة الأثرية، وجرى التراجع عن إنشائه.وطالبت "التلاوي" مسئولي الآثار بحماية المنطقة مركزيًا بعيدًا عن مسئولي محافظة المنوفية، الذين لم يهتموا بها بل قاموا على محاصرتها بمقلب للقمامة رغم أهمية الموقع وزيارة أكثر من 12 وفدًا سياحيًا ألمانيًا لها، واحتوائها على كميات من الآثار الرائعة.

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