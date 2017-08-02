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حسام البدري يتحدث عن تخاذل الحكم وأخطاء «الشناوي»

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حسام البدري يتحدث عن تخاذل الحكم وأخطاء «الشناوي» حسام البدري يتحدث عن تخاذل الحكم وأخطاء «الشناوي»

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي، أن غياب التوفيق حرم فريقه من التعادل على أقل تقدير في مباراته أمام الفيصلي الأردني، في نصف نهائي البطولة العربية، التي انتهت منذ قليل بخسارة المارد الأحمر بهدفبن مقابل هدف.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن حكم اللقاء تعامل بمنتهى التخاذل مع محاولات إضاعة الوقت، والالتحامات القوية من جانب لاعبي فريق الفيصلي.

وعن استبعاد حسام غالي ومحمد نجيب من اللقاء، أكد المدير الفني للأهلي، أن الإصابة هي سبب غيابهما عن اللقاء، حيث اشتكى الثنائي من العضلة الخفية، ولذلك لم يرغب في المغامرة بالدفع بهما خلال اللقاء.

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وتطرق البدري للحديث عن أخطاء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، مؤكدًا أنه حارس متميز ويؤدي بشكل جيد وكان هناك عدم توفيق في التعامل مع بعض الهجمات.

وشدد البدري على أن لاعبي فريق الفيصلي الأردني بذلوا جهدًا كبيرًا خلال اللقاء وهو ما منحهم الفوز رغم فارق القدرات الكبير بين الفريقين.

وخسر الأهلي من نظيره الفيصلي الأردني، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ،في نصف نهائي البطولة العربية، وينتظر الفريق الأردني الفائز من لقاء الترجي التونسي والفتح المغربي، لمواجهته في المباراة النهائية المقرر اقامتها يوم 6 أغسطس.

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التحرير

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