لاعب الفيصلي ساخرًا: لو هنلاعب الأهلي في النهائي احنا جاهزين (فيديو)

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قال أكرم الزيوي، لاعب الفيصلي الأردني، إن فريقه يحترم أى منافس يواجهه، معاتبًا الإعلام المصري الذي رجح تفوق الأهلي في مباراة الفريقين اليوم.

وأضاف الزيوي، خلال تصريحاته لقناة «أبو ظبي الرياضية»، أن الفيصلي كان على قدر مواجهة بطل مصر، معلقًا «الكرة لا تؤمن بالتاريخ لكنها تؤمن بالملعب، أكيد دلوقتي المحللين هيقولوا الأهلي مكانش عينه على البطولة، ولو النهائي هيبقى قدام الأهلي إحنا جاهزين».

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وخسر الأهلي من نظيره الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس الجاري.

