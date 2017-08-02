أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الشيخ خالد الجندي: الأضحية فريضة واجبة على كل مسلم عند أبى حنيفة - لعلهم يفقهون -
الشيخ علي محفوظ: الصحابة كانوا لا يضحون عمداً حتى لا تصبح فرضًا - لعلهم يفقهون -
Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

لاعب الفيصلي ساخرًا: لو هنلاعب الأهلي في النهائي احنا جاهزين (فيديو)

Google+ Print
لاعب الفيصلي ساخرًا: لو هنلاعب الأهلي في النهائي احنا جاهزين (فيديو) لاعب الفيصلي ساخرًا: لو هنلاعب الأهلي في النهائي احنا جاهزين (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أكرم الزيوي، لاعب الفيصلي الأردني، إن فريقه يحترم أى منافس يواجهه، معاتبًا الإعلام المصري الذي رجح تفوق الأهلي في مباراة الفريقين اليوم.

وأضاف الزيوي، خلال تصريحاته لقناة «أبو ظبي الرياضية»، أن الفيصلي كان على قدر مواجهة بطل ، معلقًا «الكرة لا تؤمن بالتاريخ لكنها تؤمن بالملعب، أكيد دلوقتي المحللين هيقولوا الأهلي مكانش عينه على البطولة، ولو النهائي هيبقى قدام الأهلي إحنا جاهزين».

شاهد أيضا

وخسر الأهلي من نظيره الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس الجاري. 
 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام