وزير الاتصالات: الرئيس مهتم بإنشاء مدينة المعرفة

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قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن الوزارة تسعى لإنشاء مدينة «المعرفة»، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية بشكل كامل لديها اهتمام كبير بتكنولوجيا المعلومات، إذ أن الاهتمام بتلك التكنولوجيا توفر فرص عمل كثيرة للشباب.

وأضاف القاضي، في تصريحات اليوم الأربعاء ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن فرص العمل التي ستوفرها تلك المدينة الذكية ستكون بجودة أعلى من أي فرصة عمل أخرى، متابعًا: «لدينا اهتمام كبير بإنشاء المدينة، والتكنولوجيا على رأس أولوياتنا».

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وأشار أيضا الدكتور فاضل ديغم، مدير التطوير في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن وزارة الاتصالات تسعى لتمكين وتوطين التكنولوجيا في كل ربوع الوطن، لافتا الأجهزة ستقوم بمحادثة بعضها بعضا بالمدينة الذكية، مستطردًا: «زي ما فيه ناس بتتواصل مع بعض، هتبقى فيه أجهزة تتواصل مع البعض».

وأكد ديغم خلال حلقة البرنامج أن الدولة ستستفيد كثيرًا من تلك التطبيقات، موضحا توجه الدولة لإنشاء المدينة الذكية: «مدينة يعني فيها إسكان وخدمات زي الكهرباء والطاقة والمياه والمواصلات، ولكنها ذكية أي بها بُعد تكنولوجي في كل شيء».