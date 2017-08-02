مصراوي Masrawy

40 مواطنا يتهمون سيدة بالنصب عليهم وسرقة 500 ألف جنيه منهم 10:20 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

الأموال العامة

كتب – فتحي سليمان:ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة نصبت على بعض المواطنين وزعمت قدرتها على منحهم قروض شخصية من بعض الجمعيات الخيرية، وحصلت على أموالهم مستغلة جهلهم وعدم قدرتهم على القراءة والكتابة. التفاصيل بدأت ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مواطنة تدعى "جيهان.م"، و 39 شخصًا آخرين وقعوا ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل سيدة تُدعى "بدر"، زعمت أنها موظفة بإحدى الجمعيات الخيرية بمنطقة المقطم. استغلت المتهمة طبيعة عملها في إقناع المُبلغين بتقديم أوراقهم للعديد من الجمعيات الخيرية للحصول على قروض شخصية بأسمائهم من خلال منح قروض متناهية الصغر تمنحها تلك الجمعيات لمحدودي الدخل وقيامها بالاستيلاء على تلك القروض. كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب الواقعة "بدر.ب"، 60 سنة، سمسارة، سبق اتهامها في 3 قضايا ومحكوم عليها في قضية "تبديد". وأكدت التحريات، أن المتهمة استغلت ترددها على عددٍ من الجمعيات الخيرية بمنطقتي المقطم ومصر القديمة، وأقنعت ضحاياها بأنها تعمل بتلك الجمعيات، وتقديم أوراقهم للحصول على قروض شخصية تمنحها تلك الجمعيات لمحدودي الدخل. وأضافت التحريات، أن المتهمة حصلت على توقيعات من ضحاياها على شيكات وإيصالات أمانة وصرفت القروض مـن تلك الجمعيات مُستغلة عدم إجادتهم للقراءة والكتابة وذلك نظير مبالغ مالية تدفعها لهم تتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيـه ثم تقوم بالاستيلاء على قيمة القروض المنصرفة، ويتراوح قيمة القرض الواحد ما بين ألفين إلى عشرة آلاف جنيه بإجمالي مبالغ حوالي "500" ألف جنيه زاعمه سدادها للأقساط الشهرية المستحقة عليهم عن تلك القروض ما ألحق بهم أضرارا أغرقتهم في ديون وصدور أحكام غيابية ضدهم . أُلقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأحالها اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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