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إسرائيل تسعى لتحديث أسطول المروحيات الثقيلة

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تسعى لتحديث أسطول المروحيات الثقيلة

10:29 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

إسرائيل تسعى لتحديث أسطول المروحيات الثقيلة

ارشيفية

تل أبيب - (د ب أ): 

ذكر تقرير صحفي أن إسرائيل تعمل على تحديث أسطولها من طائرات المروحية الثقيلة.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن إسرائيل تبحث خيارين بشأن الطائرات المروحية الجديدة لتحل محل طائراتها من طراز "سي إتش -53" ياسور بحلول عام 2025 عندما يكون عمرها أكثر من 50 عامًا.

واستخدم الجيش الإسرائيلي أول مرة المروحية ياسور في عام 1969.

وتعد طائرة النقل الأساسية للقوات الجوية، وبينما تم تحديثها بأنظمة دفاع الكترونية وصواريخ جديدة، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى لإطالة عمرها في الخدمة، فأنه سوف تكون هناك حاجة إلى استبدالها في السنوات المقبلة.

وتتنافس، بحسب الصحيفة، شركتا دفاع أمريكيتان رئيسيتان، هما لوكهيد مارتن وبوينج، اللذان لهما تاريخ طويل في تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، للحصول على الصفقة.

وأضافت أنه يتم المفاضلة بين طائرة النقل المروحية التي تنتجها شركة بوينج من طراز "سي اتش -47 شينوك"، والمروحية "سي اتش - 53"كينج ستاليون التي تنتجها شركة سيكورسكي، المصنعة للمروحية ياسور.

ونقلت الصحيفة عن الليفتنانت كولونيل المتقاعد روفن بن شالوم، وهو مخطط استراتيجي وطيار سابق للمروحية سي اتش -53 في سلاح الجو الإسرائيلي، قوله إن القضايا الرئيسية التي يجب أن تركز عليها إسرائيل عند اختيار المروحية هي قدراتها التشغيلية، مثل الحمولة والمسافة.

وسيأتي تمويل الشراء من جزء من مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2016 بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي من شأنها أن توفر لإسرائيل 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية على مدى العقد المقبل.

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