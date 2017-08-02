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إصابة 6 أشخاص وفقدان اثنين في انهيار مدرسة أمريكية

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مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص وفقدان اثنين في انهيار مدرسة أمريكية

10:22 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

إصابة 6 أشخاص وفقدان اثنين في انهيار مدرسة أمريكية

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ): 

أصيب ستة أشخاص وفقد اثنان آخرون، الأربعاء، إثر انفجار غازي وانهيار أحد المباني في مدرسة خاصة دينية أمريكية، حسبما أفادت قوات الإطفاء في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وقال براين تاينر، مساعد رئيس دائرة الإطفاء في مينيابوليس للصحفيين في موقع الحادث إن الانفجار وقع بينما كان مقاولون يعملون على إصلاح معدات تعمل بالغاز داخل مدرسة "مينيهاها أكاديمي".

وأضاف تاينر أنه تم العثور على أحد المفقودين الثلاثة خارج المبنى سليمًا، ومن غير المعروف ما إذا كان الآخران تحت الحطام.

وأوضح تاينر: "إنها ما زالت حتى الآن مهمة بحث وإنقاذ".

وتم نقل خمسة أشخاص إلى مستشفيات أحدهم في حالة حرجة. وخضع مصاب آخر لإصابات طفيفة وتلقى العلاج في موقع الحادث.

وأوضح تاينر أن جميع المصابين من البالغين.

وتابع تاينر قائلا إن أفراد طاقم الإطفاء كانوا يبحثون عن فراغات محتملة في الحطام، بينما كانوا يقيمون سلامة المبنى، الذي يعد جزءًا من مجمع أكبر داخل المدرسة المسيحية.

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