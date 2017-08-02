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شبانة: نقيب الصحفيين سيفي بوعده زيادة بدل التكنولوجيا.. والإعلان عنها قريبًا

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مصراوي Masrawy

شبانة: نقيب الصحفيين سيفي بوعده زيادة بدل التكنولوجيا.. والإعلان عنها قريبًا

10:11 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

شبانة: نقيب الصحفيين سيفي بوعده زيادة بدل التكنولوجيا.. والإعلان عنها قريبًا

نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة

القاهرة- أ ش أ:

قال أمين الصندوق بنقابة الصحفيين محمد شبانة، إن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، سيفي بوعده بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وأنه سيتم قريبًا جدًا الإعلان عن كل شيء خاص بزيادة البدل.

وأضاف شبانة - في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جميع المؤسسات القومية صرفت بدل التدريب والتكنولوجيا لشهر يوليو الماضي من ميزانية النقابة والمقدر بـ6 ملايين ونصف المليون جنيه، لعدم تأخير الصرف عن الزملاء، وكذلك المعاشات المقدرة بمليوني جنيه، مضيفا أنه في نهاية هذا الشهر ستتلقى النقابة من الهيئة الوطنية للصحافة البدل عن شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري.

يذكر أن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين كان قد أعلن في برنامجه الانتخابي أنه سيسعى إلى زيادة البدل، وتلقى وعدا من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بذلك، على أن تبدأ الزيادة اعتبارا من العام المالي الجديد.

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