أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هل قلّدت دوقة كامبريدج إطلالة الأميرة ديانا؟

Google+ Print
هل قلّدت دوقة كامبريدج إطلالة الأميرة ديانا؟ هل قلّدت دوقة كامبريدج إطلالة الأميرة ديانا؟

في الظهور الأول لدوقة كامبريدج Kate Middleton بعد ولادتها اختارت أن تطل بإطلالة بسيطة وناعمة خاليّة من التفاصيل والبهرجة.
اختارت الدوقة فستانًا ناعمًا منّقطًا باللون الأزرق في إشارة ًلى جنس المولود, حمل فستانها توقيع المصممة Jenny Packham، ونسّقته مع حذاء أبيض ناعم من La Pierre Imperia مع أقراط فضيّة جميلة.
لاحظ متابعو شبكات التواصل الاجتماعي الشبه الكبير بين إطلالة دوقة كامبريدج والأميرة ديانا عند ظهورها الأول بعد ولادة الأمير ويليام قبل 30 عامًا. فهل هذا التشابه مقصود أم مجرّد مصادفة يا ترى؟

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي