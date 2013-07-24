هل قلّدت دوقة كامبريدج إطلالة الأميرة ديانا؟

في الظهور الأول لدوقة كامبريدج Kate Middleton بعد ولادتها اختارت أن تطل بإطلالة بسيطة وناعمة خاليّة من التفاصيل والبهرجة.

اختارت الدوقة فستانًا ناعمًا منّقطًا باللون الأزرق في إشارة ًلى جنس المولود, حمل فستانها توقيع المصممة Jenny Packham، ونسّقته مع حذاء أبيض ناعم من La Pierre Imperia مع أقراط فضيّة جميلة.

لاحظ متابعو شبكات التواصل الاجتماعي الشبه الكبير بين إطلالة دوقة كامبريدج والأميرة ديانا عند ظهورها الأول بعد ولادة الأمير ويليام قبل 30 عامًا. فهل هذا التشابه مقصود أم مجرّد مصادفة يا ترى؟