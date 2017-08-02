مطار القاهرة: غرفة طواري 24 ساعة لمتابعة رحلات الحج الأربعاء المقبل

كتب- طه عبيد:

عقد المحاسب مجدى اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، اجتماعًا مع كافة الجهات العاملة بالمطار للتنسيق النهائي حول خطة العمل والأداء خلال سفر رحلات حجاج بيت الله الحرام، وتحديد مهام كل جهة والتجهيزات الخاصة، وكيفية تلاشي المشاكل والمعوقات التي تطرأ والعمل على حلها، وذلك في إطار استعداد المطار لبدء موسم الحج هذا العام والذي تبدأ أولى رحلاته الأربعاء المقبل.

كانت شركة الميناء قد انتهت من عمل لوحات إرشادية داخل الصالات وخارجها، وعلى الطرق المؤدية للمطار وتجهيز الإذاعة الداخلية، وتخصيص كاونترات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشغيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءات سفرهم.

وذكر بيان صادر عن المطار، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الجهات المسئولة لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلات السفر، وغرفة عمليات طوال 24 ساعة لمتابعة جداول الرحلات والمشاكل التي تطرأ والعمل على الحلول الفورية لها.

وناشد اسحاق، شركات الطيران بتوزيع الرحلات على مدار الـ24 ساعة، حتى نتلافي أي تكدس وتكثيف الاعداد في جميع الجهات العاملة بالمطار، وفتح جميع المنافذ سواء في الجوازات أو الجمارك تفاديا لأية شكاوى.​