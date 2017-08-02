أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الشيخ خالد الجندي: الأضحية فريضة واجبة على كل مسلم عند أبى حنيفة - لعلهم يفقهون -
الشيخ علي محفوظ: الصحابة كانوا لا يضحون عمداً حتى لا تصبح فرضًا - لعلهم يفقهون -
Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"عنده 19 سنة".. قصة أصغر مساعد لوزير التربية والتعليم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"عنده 19 سنة".. قصة أصغر مساعد لوزير التربية والتعليم

09:45 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    b6655d2d38.jpg

  • عرض 4 صورة

    db9c3c60a1.jpg

  • عرض 4 صورة

    372fdbff0c.jpg

  • عرض 4 صورة

    be9d127177.jpg

إعادة الألبوم

وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية سبتمبر ٢٠١٧

الألبوم التالى

وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية سبتمبر

كتبت- ياسمين محمد:

التفتت أنظار الجميع، إلى الشاب الجالس في دائرة مساعدي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على منصة قاعة الاحتفالات الكبرى بوزارة التربية والتعليم، خلال مؤتمر الوزير أمس للإعلان عن خططه لإصلاح المنظومة التعليمية القائمة وتدشين منظومة جديدة.

وحينما جاء دوره ليقدمه الدكتور طارق شوقي، قال عنه إنه "مصطفى مجدي" أصغر عضو في فريقه الجديد الذين كونه لينطلق في خطته لتطوير التعليم، مضيفًا أن عمره 19 عامًا لذا فإنه يعمل في فريق التطوير كمتطوع دون راتب "هو لسة طالب فهيكون متطوع معانا".

ومن ضمن المعلومات التي ذكرها شوقي عن مصطفى مجدي، أنه طالب بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عمل رئيسًا لاتحاد طلاب مدارس القاهرة، وعضوًا بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس .

كما كان عضوًا باللجنة التنفيذية العليا لوزارة التربية والتعليم، وعضو بالمجلس الوطني المصري للتنافسية، وشارك في فريق عمل إعداد رؤية مصر 2030، وشارك في صياغة عدد من الخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم.

ظهور مصطفى مجدي على شاشة التليفزيون بجواز وزير التربية والتعليم، ليس جديدًا، فقد جلس من قبل بجوار الرئيس عبد الفتاح ، خلال فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد في أكتوبر 2016 بشرم الشيخ.

"مواطن مصري وافتخر"، هكذا يقدم مصطفى نفسه بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يحب الرئيس السيسي ويضع صورته بجانبه كـ"صورة شخصية "، يتابع تصريحات الرئيس بشغف ويشارك قدر استطاعته في أبرز الفعاليات الوطنية.

شارك مصطفى في جولة الرئيس لافتتاح مشروع غيط العنب، ونش صورته بجواز الفريق مهاب مميش أثناء عبور أكبر سفينة حاويات في العالم صديقة للبيئة بقناة السويس، وعادة ما يشارك أصدقائه صوره مشيرين إلى فخرهم بصداقته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جدل بشأن إلغاء الكتب المدرسية.. فهل تنجح تجربة "طارق شوقي"؟

    أخبار

  • نظام الثانوية الجديد يثير مخاوف أولياء الأمور.. وخبراء: الوزارة مطالبة

    أخبار

  • نظام التعليم الجديد بعيون السوشيال ميديا.. "انتقادات وإشادة"

    أخبار

  • السيسي يؤكد لوزير خارجية الجزائر أهمية التنسيق بين دول جوار ليبيا

    أخبار

إعلان

215d072175.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية