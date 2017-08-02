بالشروط.. تعرف على منح الجامعة المصرية اليابانية لطلاب الثانوية العامة والمتفوقين

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن قيام الجامعة المصرية اليابانية​ بتقديم حزمة متنوعة من المنح الدراسية الحكومية والخاصة لطلاب الثانوية العامة، تغطى مناطق جغرافية متنوعة، وفقاً لأسبقية التقدم لهذه المنح.

وأوضح عبدالغفار في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الجامعة ستقدم منحًا خاصة لطلاب المدارس الثانوية STEM وللطلاب الوافدين، ومنحًا للطلاب المتميزين رياضيًا وفنيًا وعلميًا أثناء الدراسة بالجامعة، مشيراً إلى أن هذه المنح الدراسية تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة الجامعية بشكل كامل أو جزئى

وفي هذا الصدد ينشر مصراوى المنح المقدمة كالتالي:

- منح مؤسسة مصر الخير: وهي نوعان من المنح الدراسية الكاملة تشمل الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة بالسكن الجامعى، وهما: (منحة ناهلون: وهى متاحة لطلاب الثانوية العامة من محافظات صعيد مصر وسيناء (أسوان، الأقصر، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، بنى سويف، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الوادى الجديد)، بالإضافة إلى منحة متخصصة لطلاب الثانوية العامة خريجى مدرسة MEK STEM))

- المنح الحكومية: تشمل تكلفة الرسوم الدراسية والإقامة بالسكن الجامعى، وتهدف إلى تشجيع التواجد الجغرافى المتنوع بين طلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهى منح مخصصة للطلاب المتفوقين فى اختبارات القبول بكليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والقادمين من المناطق النائية، مثل: الصعيد وسيناء، وتشمل محافظات (أسوان، الأقصر، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، بنى سويف، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الوادى الجديد).

- منح مدارس STEM: وهى منح دراسية كاملة تشمل الرسوم الدراسية وأماكن الإقامة في الحرم الجامعى، ويستفيد منها عدد محدود من طلاب الثانوية العامة خريجى مدارس STEM والذين حصلوا على درجات متميزة في اختبارات القبول بكليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

- منح التميز: وهى منح مخصصة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لكليات الجامعة، بما فى ذلك الطلاب الدوليين، والذين حصلوا على أعلى أداء فى اختبارات القبول بكليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتغطى المنح 50% من الرسوم الدراسية، ولا يستفيد من هذه المنح الطلاب الحاصلون على المناح السابق ذكرها.

المنح الدراسية للطلاب الموهوبين: وهى منح دراسية (منح مالية) متاحة لطلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا خلال دراستهم بكليات الجامعة، وتهدف إلى تشجيع مشاركة الطلاب فى الأنشطة الخاصة بالمسابقات الوطنية والدولية فى الألعاب الرياضية والفنون والعلوم وغيرها، فضلا عن قيام الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتقديم معونة اجتماعية لطلاب الجامعة الذين يواجهون بعض الظروف القهرية أو غير المتوقعة أثناء دراستهم بالجامعة.