زايد: الشيعة جزء من النسيج العربي وعلاقة بعضهم بإيران أضرتهم (فيديو)

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قال السفير محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون دول الجوار، إن الشيعة العرب كانوا جزءًا أصيلاً من النسيج العربي ولكن علاقة بعضهم بإيران أضرتهم.



وأضاف زايد، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «زيارة مقتدى الصدر للمملكة العربية السعودية تعتبر خطوة إيجابية.. والحركة الشيعية في لبنان كانت حركة عروبية وكنت منتمية للحركة القومية العربية»، مؤكدًا أن موافقة العرب على ما يسمى بالاستقطاب الشيعي والسني هو مساعدة فعلية لتنفيذ مخططات تقسيم المنطقة على أساس طائفي.