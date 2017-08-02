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موسى: مصر تنتج ربع مليار رغيف خبز يوميا.. ما يعادل طعام قطر 10 أعوم

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موسى: مصر تنتج ربع مليار رغيف خبز يوميا.. ما يعادل طعام قطر 10 أعوم موسى: مصر تنتج ربع مليار رغيف خبز يوميا.. ما يعادل طعام قطر 10 أعوم

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، إن « تنتج يوميًا 250 مليون رغيف خبز، وهو ما يعادل إنتاج دولة قطر من الخبز لـ10 أعوام كاملة»، مشيرًا إلى أن «المواطن يتحمل أي شيء إلا المساس برغيف العيش».

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «مصر تحافظ دائمًا أن يكون احتياطيها من القمح يكفي لـ6 أشهر قادمة على الأقل، وإلا تحدث أزمة، وكذلك كافة السلع الاستراتيجية».

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وشدّد على أن الدولة تحاول جاهدة أن يصل الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن محدود الدخل يئن من تدني خدمات منظومة ، مؤكدًا أنه لا عداوة بينه مع وزير التموين الدكتور علي المصليحي.

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التحرير

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