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أماني الخياط عن مترو الزمالك: «الأهالي بيلوا دراع الدولة» (فيديو)

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أماني الخياط عن مترو الزمالك: «الأهالي بيلوا دراع الدولة» (فيديو) أماني الخياط عن مترو الزمالك: «الأهالي بيلوا دراع الدولة» (فيديو)

التحرير

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انتقدت الإعلامية أماني الخياط، أهالي منطقة بمحافظة الجيزة، لاعتراضهم على إنشاء مرفق قومي بها مثل مترو الأنفاق.

وقالت الخياط خلال برنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون لايف»: «هو إحنا عجبة ولا المسألة استقواء، فيه حالة من الرعونة تجعل المصريين يفكروا إن من حقهم كل حاجة»، موجهة حديثها إلى أهالي الزمالك: «هو أنت تختلف عن منطقة الكربة بجمالها، ولا أنتم بستقووا بالشخصيات ذات النفوذ الساكنة بالمنطقة عشان تلوي دراع الدولة».

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وتابعت، «هم فهموا الدولة الجديدة غلط»، مشيرة إلى أنه ليس من حق المواطن رفض أو الموافقة على تنفيذ المشروعات القومية التي تجريها الدولة.

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التحرير

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